Güneydeki maaşlar AB ortalamasının altında

Kıbrıs’ın güneyindeki maaşların, Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 30 altında olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2022 yılı verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’taki tam zamanlı maaş ortalamasının yıllık 26 bin 430 euro; Avrupa Birliği’nde ise bu ortalamanın yıllık 37 bin 863 euro olduğunu yazdı.

Gazete, adanın güneyinde düşük maaşlı kategoride bulunan kadın oranının yüzde 22.7, erkek oranının ise 17.4 olduğunu kaydetti. Kıbrıs’ın güneyinde 30-49 yaş grubunda düşük maaş alan oranının yüzde 14.7, AB’da ise bu oranın yüzde 12.1 olduğu belirtildi.

Habere göre, 30’a kadar olan yaş aralığındaki düşük maaş oranının Güneyde yüzde 35.8, AB’da ise yüzde 25.2 olduğu kaydedildi.