Güneydeki benzinciler “sabırlarının sınırında”

Kıbrıslı Rumların kuzeye geçerek akaryakıt alışverişinde bulunmaları güneye benzincileri huzursuz etmeye devam ediyor.

Alithia gazetesi “ Benzinciler Sabırlarının Sınırında – Diğer Pazarlara Da Yönelme” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıslı Rumların kuzeyden akaryakıt alımlarının devam etmesinin benzincileri sabırlarının sınırına getirdiğini yazdı.

Güneydeki Benzinciler Birliği Başkanı Savvas Prokopiu gazeteye yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Rumların kuzeye geçerek akaryakıt almalarından dolayı benzincilerin aylardır hem büyük maddi kayıplar hem de psikolojik sorunlar maruz kaldıklarını söyledi.

Prokopiu, Ticaret Bakanıyla bu ay içerisinde bir görüşme ayarlanmasının beklendiğini de belirtirken, hükümetin hem ülke içi, hem de AB nezdinde ne gibi önlemler almayı planladığını duymak istediklerini vurguladı.

Savvas Prokopiu, Kıbrıslı Rumların kuzeyden benzin alımlarının devam etmesinin ise sadece benzincilere değil ticaret dünyasının diğer dallarına da etki etmeye başlayacağını söyledi.

Gazete, Kıbrıslı Rumların son dönemde sadece akaryakıt için değil, mağazalardan alışveriş yapmak için de kuzeye yoğun geçişler yaptığına dikkat çekti.

Haberde ayrıca, Gümrük memurlarının 8 bin litreden fazla akaryakıta el koydukları da aktarıldı.