Güneyde yılın ikinci çeyreğinde çalışan sayısında artış

Kıbrıs’ın güneyinde 2024 yılının ikinci çeyreğinde çalışan sayısının yüzde 2,1 oranında artışla 484 bin 308 olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre, 2024 yılının ikinci çeyreğinde hem çalışan sayısı hem de çalışma saatlerinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre artış kaydedildiğini yazdı.

Habere göre, söz konusu dönemde çalışan sayısı 484 bin 308 kişi olarak kayda geçerken, bunlardan 434 bin 770’ini çalışan, 49 bin 538’inin ise kendi işinin sahibi kişiler oldukları belirtildi.