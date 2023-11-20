Güneyde yılın başından bu yana 8 bin 385 kişi sınır dışı edildi
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, bu yılın başından Pazar gününe kadar, 8 bin 385 kişiyi yasa dışı ikamet yüzünden sınır dışı ettiği bildirildi.
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Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, bu yılın başından Pazar gününe kadar, 8 bin 385 kişiyi yasa dışı ikamet yüzünden sınır dışı ettiği bildirildi.
Alithia gazetesi, 11-17 Kasım arasında da 202 kişinin, FRONTEX vasıtasıyla zorunlu dönüş uçuşu yaparak ülkelerine iade edildiğini yazdı.
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