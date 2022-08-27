Güneyde yeni bir Maymun Çiçeği virüsü vakası tespit edildi

Kıbrıs’ın güneyinde, Cuma günü yeni bir Maymun Çiçeği virüsü vakası tespit edildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 18 yaşındaki erkek bir şahsa Maymun Virüsü teşhisi konulduğunun duyurulduğunu yazdılar.

Haberde, Kıbrıs’ın güneyinde tespit edilen beşinci vaka olan şahsın yurt dışı geçmişi olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede devam ettiği vurgulandı.