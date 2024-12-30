Güneyde yarım inşaatta ceset bulundu

Baf'ın Kissonerga köyünde inşaat halindeki iki katlı bir binanın zemininde kimliği henüz belirlenemeyen bir ceset bulundu.

Haravgi’nin haberine göre cansız beden Cumartesi öğle saatlerinde, çalışmak için giden bir şahıs tarafından inşaatın zemin katında, binanın asansör bölümünün zemininde bulundu.

Kıbrıs Rum polisi hem cesedin kimliğini hem de olayın kaza mı cinayet mi olduğunu aydınlatmak için araştırma başlattı.