Güneyde yaklaşık 61 bin öğrenci var

Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu, ülkesinde Kıbrıslı, AB vatandaşı ve üçüncü ülke vatandaşı olan yaklaşık 61 bin öğrenci bulunduğunu söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre Prodromu, dün yaptığı açıklamada, öğrencilerin yüzde 80’ini Kıbrıslı ve AB vatandaşı öğrencilerin oluşturduğunu, yüzde 20’sinin de üçüncü ülke vatandaşı olduğunu belirtti.

Prodromu, öğrencilerin yüzde 70’ten fazlasını üniversitede okuyanların oluşturduğunu ve Güney Kıbrıs’ta şu anda 11 üniversite bulunduğunu kaydetti.