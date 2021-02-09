Güneyde vakalar 100’ün altına düştü

Kıbrıs’ın güneyinde 95 yeni vaka açıklandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte 25 bin 427 test yapıldı. Yapılan testlerde 95 yeni vaka saptandı.

Kıbrıs’ın güneyinde uzun bir süreden sonra ilk kez vaka sayısı 100’ün altına düştü. Hayatını kaybeden ise olmadı.