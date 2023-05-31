Güneyde turizmde iyileşme

Kıbrıs (güney) turizminin, Rusya’ya uygulanan yaptırımların ardından toparlandığı, çok iyi bir turizm sezonu olan 2019 yılına göre şu ana kadar olan verilerin yüzde 8’lik bir artışı ortaya koyduğu belirtildi.

Politis gazetesi, bu konunun Ukrayna savaşının Kıbrıs ekonomisine etkileri konusunun ele alındığı Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Komitesi toplantısında tartışıldığını yazdı.

Habere göre, komite toplantısında açıklamalarda bulunan Turizm Müsteşarı Kostas Kumis, turizm verilerine ilişkin bilgiler verdi.

Kumis, turizme yönelik etkilerin iki kategoriye ayrılabileceğini, ilkinin Rusya ve Ukrayna’dan turist akışının kesilmesi, ikincisinin ise turizm işletmelerinin maliyetlerinin artmasına bağlı olarak fiyatlardaki artış olduğunu söyledi.

Turizm Müsteşarı Kumis, 2019 yılında bu iki pazardan toplam turizm akışının yüzde 22’sini teşkil eden 876 bin kişinin geldiğine dikkat çekti.

Kumis açıklamasında ayrıca bu yılki gelişlerin ise geçen yıla oranla yüzde 38 oranında arttığını da söyledi.

Baf Havalimanı’nda rekor yolcu bekleniyor

Öte yandan Haravgi gazetesi, Baf Havalimanı’ndaki Hermes sorumlusu Maria Kurubi’nin açıklamasına dayanarak, Baf Havalimanı’ndan 3.5 milyondan fazla yolcunun geçmesinin beklendiğini yazdı.

Habere göre, Kurubi, Baf Havalimanı’ndan 22 ülkeye bağlı 15 havayolu şirketi tarafından 59 seferin düzenlendi. İtalya, Fransa, Almanya ve İskandinav ülkeleri olmak üzere ek seferler ve yeni güzergahların da eklenmesinin söz konusu olduğu ifade edildi.

Kurubi, Kıbrıs’a, İngiltere, Fransa, Polonya gibi ülkelerden gelmesi beklenen yolcu toplamının yüzde 31’inin, Baf Havalimanı’nı üzerinden gelmesinin beklendiğini de söyledi.