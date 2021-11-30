Güneyde trafik bilançosu: 42 ölü

Kıbrıs'ın güneyinde 2021 yılında trafik kazalarında hayatlarını kaybedenlerin sayısı 42 olarak açıklandı.

Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıs'ın güneyinde yılbaşından bugüne kadar trafik kazaları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 42’ye yükseldiğini yazdı.

Gazete, bu rakamın 2019 yılında 44, 2020 yılında ise 41 olarak kayda geçtiğini de aktardı.