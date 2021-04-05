Güneyde toplam 161.526 Covid-19 aşısı yapıldı

Kıbrıs'ın güneyinde Covid-19'a yönelik yapılan aşı sayısı 150 bini aştı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 3 Nisan’a kadar 114.660’ı ilk doz; 46,866’sı her iki doz olmak üzere toplam 161 bin 526 aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusun hassas gruplarına ait toplam 6.374 kişiye ve uzun zamandan beri yatalak olan 521 kişiye ilk doz aşıları yapılırken kapalı kurumlarda aşılar yapılmaya başlandı.

Merkez Hapishanesi’nde 158 kişi ilk doz aşılarını aldı.

Bu arada Sağlık Bakanlığı, immünosupresif kullanan 1900 kişi için 5 Nisan’dan 9 Nisan’a kadar aşı randevusu için Aşı Portalı açıldı.

Güneyde güncel olarak Pfizer ve AstraZeneca aşıları için uygun 5.891 randevu bulunuyor.