Güneyde su yasağı yürürlükte, daha katı cezalar düşünülüyor

Kıbrıs’ın güneyinde Su Geliştirme Dairesi (WDD) Vekil Müdürü George Kazantzis,barajlardaki su seviyelerinin kritik derecede düştüğünü ve israf nedeniyle verilen cezaların artırılmasına yönelik tedbirlerin görüşüldüğünü kaydetti.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre CyBC'nin sabah radyosunda konuşan WDD yetkilisi, yaklaşan kış mevsiminin yeterli yağış getirmezse su sıkıntısının vahim bir duruma dönüşeceğini söyledi. Su seviyelerinin şu anda %39 seviyesinde olduğunu, geçen yıl bu zamanlarda ise %63,3 seviyesinde olduğunu belirtti.

Su tasarrufunun mutlaka sağlanması gerektiğini belirten Kazantzis, bahçe ve kaldırımlara su sıkılması ve araçların yıkanması yasağına aykırı davrananlara verilecek cezanın artırılması için görüşmeler yapıldığını kaydetti.

WDD geçici başkanı, yasağı ihlal etmenin 51 avro para cezasıyla cezalandırılabilen bir suç olduğunu , para cezasının ödenmemesi halinde ise mahkemeye çıkarılma sonucunun söz konusu olduğunu hatırlattı.

Kazantzis, yeni kurulan ilçe teşkilatları (EOA'lar) ve tarım bakanlığı nezdinde, bu teşkilatların yerel olarak yetkilendirilmiş çalışanları tarafından uygulanacak yaptırımların ayrıntılarının belirlenmesi için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Öte yandan Kazantzis, endişeli vatandaşların, su israfı ve kötüye kullanımı olaylarını soruşturmakla yükümlü olan polise şikayetlerini iletebileceklerini söyledi.

Kazantzis, su yasağının sondaj suyu kullanan herkes için aynı şekilde geçerli olduğunu vurguladı.