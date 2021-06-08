Güneyde, seyahat edecek olanlara aşı sertifikası verilecek

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının, Haziran ayı içerisinde yurt dışına seyahat edecek kişilere bugünden itibaren aşı sertifikası vermeye başlayacağı belirtildi.

Alithia gazetesi güneydeki Sağlık Bakanlığının, Haziran ayı içerisinde yurt dışına seyahat etmeyi düşünen kişilere bugünden itibaren SARS-CoV-2 aşı sertifikası vermeye başlayacağını yazdı.

Habere göre Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla, AB Dijital Covid-19 Sertifikasının (dijital yeşil sertifika) uygulanmasına kadar geçici tedbir olarak, aşı sertifikası vereceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Yunanistan’a yapılacak seyahatlerde aşı sertifikasına gerek olmadığını aşı merkezlerinde kendilerine verilen aşı kartının gösterilmesinin yeterli olacağını da açıkladı.

Açıklamada ayrıca aşı sertifikasının, AB Dijital Kovid-19 Sertifikasının uygulamaya girmesinin ardında otomatik olarak ortadan kalkacağı da ifade edildi.

Ülke listeleri güncellendi

Alithia gazetesi bir başka haberinde Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının, ülkelerin son epidemiyolojik görüntülerini baz alarak hazırladığı ülkeler listesini güncellediğini yazdı.

Ülkelere yönelik güncelleştirmenin 10 Haziran itibarıyla geçerli olacağını yazan gazete 5 ülkenin kırmızıdan turuncuya alındığını belirtti.

Habere göre, Almanya, Hırvatistan, Slovakya, İspanya ve Lüksemburg, kırmızı kategoriden turuncuya alınacak.

Japonya ise kırmızı kategoriye dahil edilecek.

Gazete kırmızı kategorideki ülkeler için seyahat öncesinde 72 saatlik PCR testi ve negatif olduğunu gösteren belge ile Güney Kıbrıs’a geldikleri zaman test istendiğini anımsattı.

Vaka sayıları

Alithia gazetesi bir başka haberinde adanın güneyinde dün, 46 bin 611 test neticesinde 80 yeni vakanın belirlendiğini, 70 yaşındaki erkek bir hastanın da hayatını kaybettiğini yazdı.

Vaka sayısının 72 bin 859’a, ölü sayısının ise 364’e yükseldiğini yazan gazete ölenlerin 242’sinin erkek, 122’sinin ise kadın, yaş ortalamasının ise 78 olduğunu belirtti.

Habere göre hastanelerde şu anda 18’inin durumu ciddi olan toplam 47 kişi tedavi görüyor.

Hemşireler Sendikası'ndan (PASİNO) grev

Alithia gazetesi, güneydeki Hemşireler Sendikası'nın (PASİNO), sendika kararı nedeniyle çalıştıkları alanda sağlık ve güvenlik nedenleriyle belirli görevleri yerine getirmekten kaçındıkları gerekçesiyle, Sağlık Bakanlığı tarafından haklarında disiplin soruşturması başlatılan 5 hemşire için 12 saatlik grev yaptığını yazdı.

Gazete grev nedeniyle aşı merkezlerinin de etkilendiğini, aşı sürecine gönüllülerin ve Sağlık Bakanlığı Müdürü Dr.Hristiana Yiannakis’in bizzat kendisinin de dahil olduğunu belirtti.

FOTO: ARŞİV