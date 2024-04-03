Güneyde seçmen kütüğüne 19 bin 642 yeni kayıt

Kıbrıs’ın güneyinde seçmen kütüğüne dün sabaha kadar 19 bin 642 yeni seçmenin kaydolduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, yeni kayıtlardan 10 bin 332’sinin Rum, 59’unun güney Kıbrıs’ta ikamet adresi bulunan Kıbrıslı Türk ve 7 bin 750’sinin güneyde ikamet edip yerel seçimde oy kullanacak olan Avrupa vatandaşı ve 1560’ının da Avrupa Parlamentosu seçiminde oy kullanacak olan Avrupa vatandaşı olduğunu yazdı.