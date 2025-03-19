Güneyde 'sarı uyarı' yayınlandı

Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi, fırtınanın etkili olacağını duyurarak, bugün için sarı uyarı yayınladı.

Yapılan açıklamada, uyarının bugün saat 11:00'den öğleden sonra 18:00'e kadar geçerli olacağı belirtildi.

Fırtına sırasında dolu yağışının da beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, iç kesimlerde sıcaklığın 20 dereceye, doğu ve güneydoğu kıyılarında 23 dereceye, diğer kıyı kesimlerinde 18 dereceye, yüksek kesimlerde ise 5 derece dolaylarına çıkacağı da belirtildi.