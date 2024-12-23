Güneyde sarı alarm verildi

Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi bugün için aşırı fırtına ve dolu yağışı beklendiğini açıklayarak sarı alarm verdi.

Cyprus Mail'in haberine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi bugün saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında aşırı fırtına ve dolu yağışı için uyarılarda bulundu.

Haberde, önümüzdeki günlerde havanın yağmurlu, bazı bölgelerde dolu yağışı ve dağlık bölgelerde de karla karışık yağmur beklendiği belirtildi.