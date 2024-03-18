Güneyde sarı alarm

Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi, yoğun hava koşulları nedeniyle bugün 11.00-18.00 saatleri arası için sarı alarm yayımladı.

“Sigmalive” haber sitesine göre, yapılan açıklamada şiddetli fırtınanın, adanın ağırlıklı olarak dağlık ve doğusunu etkilemesinin beklendiği ifade edildi.

Fırtına sırasında dolu yağışının da beklendiği ifade edilirken yağış yoğunluğu ise 35- 55 milimetre olarak verildi.