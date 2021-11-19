Güneyde ‘Safe Pass’ 22 Kasım'dan itibaren zorunlu

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde ‘Safe Pass’ Avrupa Dijital Kovid Aşı Sertifikası 22 Kasım'dan itibaren zorunlu oluyor.

Kıbrıslı Türklerin bu uygulamadan muaf olacağı belirtilirken muaf sayılabilmek için aşı kartı göstermek gerekecek.

Hatırlanacağı üzere bir süre önce Kıbrıslı Türklerin de "EU Digital Covid Certificate" alması için link açıklanmıştı.

Kıbrıs Araştırma, Yenilikçilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı’nın açıklamasına göre aşılanmış olan ve seyahat etmek amacıyla Avrupa Dijital Kovid Aşı Sertifikasını (EU Digital Covid Certificate) almak isteyen Kıbrıslı Türkler, gerekli tüm belgelerin eşliğinde elektronik başvuru yapabiliyordu.