Güneyde Rusya pazarından olumlu mesajlar

Kıbrıs Cumhuriyeti ile Rusya arasında havayolu bağlantısı kurulması konusunda olumlu gelişmeler yaşandığı kaydedildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Yannis Karusos, Twitter’daki şahsi hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki havayolu bağlantısının 28 Haziran’dan itibaren düzeleceğini ifade etti.

Karusos, bu kararla birlikte Kıbrıs’ın güneyindeki iyi epidemiyolojik durumu yanı sıra Dışişleri Bakanlığı, Turizm Müsteşarlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın koordineli faaliyetlerinin teyit edildiğini de dile getirdi.

Gazete, Karusos’un atıfta bulunduğu uçuşların, Rusya’dan turistlerin geldiği charter seferler olup olmadığının belirtilmemiş olmasına rağmen, bunun olumlu bir gelişmeden ibaret olduğunu ekledi.

Öte yandan adanın güneyinde bugünlerde kutlanan 3 günlük Kataklismos yortusunun otelciler açısından olumlu geçmesinin beklendiğini kaydeden gazete, Kıbrıslı Rumların çoğunluğunun bugünlerde geleneksel olarak sahil bölgelerine gittiklerini belirtti.

Gazete, Kıbrıslı Rum otel sahiplerinin turizm sezonunun kaybedilmemesi için, İngiliz pazarının açılmasını ve Rusya’dan charter uçuşların başlamasına yeşil ışık yakılmasını beklediklerini de ekledi.