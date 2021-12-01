Güneyde Papa hazırlığı

Kıbrıs Cumhuriyeti, “dünya çapında 1 milyar 400 milyon inananın dikkatlerini –siyasi açıdan da- üzerine çekme beklentisiyle” Roma Katolik Kilisesi lideri Papa Francis’i devlet başkanı olarak karşılamaya hazırlanıyor.

Papa Francis’in yarın (2 Aralık Perşembe) saat 15.30’da Larnaka Havaalanı’na ulaşması ile başlayacak 3 günlük Kıbrıs ziyaretinde, güvenliğini sağlamak için 567 polis memuru ve uçar imkânlar dışında, Vatikan ile istişare içerisinde, beraberinde Ada’ya gelecek 100 kişiden oluşan Papa’nın İsviçreli muhafız grubu çalışacak.

Alithia, “Kıbrıs 1.4 Milyar İnananla Papa’yı Karşılamaya Hazır… Yollar ve GSP Stadı Kapanıyor” başlıklı haberinde Papa’nın kullanacağı bütün güzergâhlar, kalacağı otel ve çevresi ile cuma günü saat 10.00’da ayin düzenleyeceği GSP stadında bugün itibarıyla kuş uçurtulmadığını, güvenlik kameralarıyla izlenecek olan stada gireceklerin sıkı güvenlik kontrolünden geçirileceğini yazdı.

GSP stadının, cuma günkü ayine hazırlanması çalışmalarının devam ettiğini, 7 bin inanan ve bin kişilik protokolün katılacağı ayini Papa’nın beraberindeki 77 ve akreditasyon alacak 200’ün üzerinde gazeteci tarafından dünya çapındaki 1.4 milyar inanana aktarılacağı, Papa’yı görmek isteyen başka ülkelerden kişilerin güneye akışının da devam ettiği kaydedildi.

Papa’nın 3 günlük Kıbrıs ziyaretinin 500 bin Euro’ya mal olacağını ancak masrafın bir kısmını Vatikan’ın karşılayacağını yazan gazeteye göre hükümet, Papa’nın ziyaretinin getireceği artıları, iki taraf arasındaki ilişkilerin iyileşme perspektifini (Eğlence’de Vatkan büyükelçiliği inşası için arazi kiralanmasına dikkat çekildi) masrafından daha çok önemsiyor.

Papa Kıbrıs’taki temaslarının zirve noktasını Başkanlık Sarayı’nda Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ve devlet yetkilileriyle görüşmeleri oluşturacak. Öncesinde, din adamları, inananlar, kilise dernek ve örgütlerinin yetkilileriyle görüşecek.

Cuma sabahı Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos ve Sen Sinod Meclisi ile görüşecek olan Papa büyük ayin için GSP’ye geçecek. Papa Francis Timiu Stavru kilisesinde mülteciler ile birlikte ayin düzenleyecek ve cumartesi sabahı heyeti ile birlikte Kıbrıs’tan ayrılacak.

Gazete daha önce Papa’nın, Kıbrıs’tan ayrılırken beraberinde 50 de mülteci götüreceği bilgisi bulunmasına rağmen, götüreceği mültecilerin seçilme prosedürü ve kriterleri konusunda yeni bir gelişme olmadığını, makamlarının bu konuda istişarelerini sürdürdüğünü yazdı.