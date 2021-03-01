Güneyde ortaokulların açılması 16 Mart'a ertelendi

Kıbrıs'ın güneyinde normalleşme sürecine girilirken, vakaların yeniden artış eğilimi göstermesi ile birlikte ortaokulların açılması da 16 Mart'a ertelendi.

Vaka ve hastaneye yatışların artması endişesinden dolayı kısıtlamaların “yavaş ve istikrarlı adımlarla” kaldırıldığını yazan Politis gazetesi, Kıbrıs Sağlı Bakanlığı’nın ise temas takibi, aşılama ve toplu testlerin üzerinde durduğunu kaydetti.

Ortaokul öğrencilerinin okullarına 8 Mart’ta değil de 16 Mart’ta dönmelerine karar verildiğini yazan Politis, okulların açılabilmesi için tüm öğrenci ve personelin hızlı test sonucunun negatif olması gerektiği ve testlerin haftalık olarak tekrarlanacağını belirtti.

Kıbrıs’ın güneyinde 1 Mart'tan itibaren yeni gevşemeler uygulamaya girdi.

Ancak son günlerde, özellikle Limasol bölgesinde vakalarda yaşanan hızlı artışlar nedeniyle epidemiyoloji uzmanlarını endişelendirdi.

Pozitiflik oranının yüzde 0,63’e ulaştığını yazan Politis, dün tespit edilen vakalardan 94’ünün Limasol bölgesiyle alakalı olduğunu belirtti.

Öte yandan son günlerde tespit edilen vakalardaki artış yüzünden, Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın vakalarla ilgili verileri değerlendirmeye aldığını yazan gazete, 20-26 Şubat tarihleri arasındaki verilerin analiz edilmesi sonucunda 12 vaka zinciri tespit ettiğini ve bunlardan 7’sinin Limasol, 5’inin de Lefkoşa’da bulunduğunu belirtti. Bir tanesi Lefkoşa, 4 tanesi de Limasol olmak üzere, bunlardan 5’inin okullarla alakalı olduğunu yazan gazete, okullarda ise toplam 190 vaka tespit edildiğini ekledi. Çoğu durumda zincirin başındaki vakanın öğretmen olduğu, akabinde ise virüsün okuldaki öğrencilere ve diğer öğretmenlere yayıldığı ifade edildi.