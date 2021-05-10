Güneyde normalleşme süreci başlıyor

Kıbrıs’ın güneyi karantina sürecini bugün geride bırakıyor. Güneyde bugünden itibaren normalleşme süreci başlayacak. Aşı kartı ve test olanlara özel açılımların konuşulduğu güneyde ayrıca, tedbirini alarak herkesin ekonomik faaliyetlere dönmesi hedefleniyor.

Kıbrıs’ın güneyindeki ve aynı zamanda Avrupa’nın da gözde tatil uğraklarından olan Ayia Napa’ya turistler ve tatilciler akın etti.