Güneyde naylon poşetlere son

Kıbrıs Bakanlar Kurulunun, tüm satış noktalarında ince naylon poşet dağıtımını yasaklayan yeni düzenlemeyi onayladığı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Bakanlar Kurulunun, eve teslimatlar da dahil olmak üzere tüm satış noktalarındaki ince naylon poşet dağıtımını tamamıyla kaldıran yeni düzenlemeyi onayladığını yazdılar.

Habere göre yeni düzenleme oylanmak üzere Meclise gönderildi.

Naylon poşetlerin satış noktalarında yasaklanmasıyla birlikte vatandaşların artık satın aldıkları ürünleri başka şekillerde taşıma sorumluluğuna sahip olacağını yazan gazete, bu kararın ayrıca çevrenin, naylon poşetlerle kirletilmesi sorununun da önüne geçileceğini belirtti.