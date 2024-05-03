Güneyde meyve ve sebze fiyatlarında artış

Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım Bakanlığının, meyve-sebze fiyatlarını haftada iki kez değerlendirdiği “e-kofini”(köfün-büyük sepet) uygulaması temelindeki fiyatlar güney basınında yer aldı.

Güney basını, meyve-sebze fiyat artışlarından söz ederken ürünlerin tarladan rafa gelene kadar üç kat pahalılaştığını da yazdı.

Fileleftheros gazetesi Tarım Bakanlığının “e-kofini” uygulamasına dayanarak üreticinin, kilosu 0.67 euro sent verdiği salatalığın, raf fiyatının (kilosu)1.69 euro olduğunu yazdı.

Üreticinin kilosunu 0.65 euro sent olarak verdiği kabak fiyatının raf fiyatının ise 1.06 euro olduğunu yazan gazete biberin, 0.90 sentten 2.16 euroya satıldığını belirtti.

Meyve fiyatlarında da, üretim ve raf fiyatları açısından farkların bulunduğunu belirten gazete yerel muzun 0.50 euro sentten 1.35 euroya; karpuzun 0.85 euro sentten 1.69 euroya, kavunun ise 1.16 eurodan 2.25 euroya satıldığını yazdı.