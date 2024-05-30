Güneyde Merkezi Cezaevi’nde arama yapıldı

Kıbrıs’ın güneyindeki Merkezi Cezaevi’nde dün, arama yapıldığı ve arama sonucunda, koğuşlarda bulundurulması yasak olan dört cep telefonu, bir şarj aleti ve bir de çakı ele geçirildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, cep telefonları ve çakının cezaevine nasıl girdiğinin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını kaydederken, son üç ay içinde cezaevinde 20’den fazla cep telefonu ele geçirildiğini yazdı.