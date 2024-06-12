Güneyde memur sayısında artış

Kıbrıs’ın güneyinde kamu görevlilerinin sayısının yüzde 5.1’lik artışla 54 bin 825'e yükseldiği açıklandı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı verilere dayandırdığı haberinde 2 bin 684 kişinin Mayıs ayında kamuda işbaşı yaptığını yazdı.

Emekli olanların yerine alınan yeni personelin, kadrolu personelin azaltılması politikası çerçevesinde, sözleşmeli olarak işe alındıklarını kaydeden gazete, kamudaki sözleşmeli personel sayısının yüzde 40’a ulaştığını aktardı.