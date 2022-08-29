Güneyde maymun çiçeği tedavisi gören 18 yaşındaki hasta taburcu oldu

Kıbrıs'ın güneyinde maymun çiçeği tedavisi gören 18 yaşındaki hastanın, hastaneden taburcu edildiği haber verildi.

Haravgi gazetesi, konu hakkında yapılan açıklamaya dayanarak, 18 yaşındaki hastanın sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve daha fazla tedaviye ihtiyacı olmadığını yazdı.

Adanın güneyinde tespit edilen 5’inci maymun çiçeği vakası olan şahsın, evinde izole olmaya devam edeceğini kaydeden gazete, 18 yaşındaki şahsın temaslısı olan 3 kişiye maymun çiçeği aşısı yapıldığını kaydetti.

Gazete güneyde bugüne kadar toplam 7 kişiye maymun çiçeği aşısı yapıldığını ekledi.