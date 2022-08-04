Güneyde "maymun çiçeği aşısı" arayışı

Kıbrıs'ın güneyinde ilk maymun çiçeği vakasının görülmesi ile birlikte aşı arayışına girildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı, maymun çiçeği aşılarının ve ilaçlarının bir an önce Kıbrıs'a gönderilebilmesi için komşu ülkelerdeki meslektaşlarıyla temas halinde olduklarını açıkladı.

İletişim danışmanı Konstantinos Athanasiu, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hastalık için ortak ilaç ve aşı tedarik mekanizmasına katıldığını ve normalde Kıbrıs'ta ilk aşıların Ağustos ayının sonunda alınmasının beklendiğini kaydetti.

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde maymun çiçeği nedeniyle tedavi altına alınan 40 yaşındaki hasta hakkında ise "sağlık durumunun iyi olduğu ve mevcut en iyi tedaviyi gördüğü" açıklandı.

Hastanın annesi tarafından yapılan açıklamada ise bu görüş paylaşılmadı. "Oğlumun sağlık durumu çok iyi değil" diyen anne, kendisine yalnızca güçlü dozlarda antibiyotik verildiğini bildirdi.

Hasta ve annesi, RIK aracılığıyla, Kıbrıs'ta maymun çiçeği için aşı ve ilaçların bir an önce gelmesi için çağrıda bulundu.

Athanasiou, "Kıbrıs'ın aşı ve ilaç olsun diye hareket etmediğine dair hiçbir eleştiriyi kabul etmiyoruz, çünkü başka hiçbir ülkenin elinde aşı ve ilaç yok." dedi.

Hastanın kendisi, yazılı bir mesajda, virüsü çok zor ve acı verici olarak nitelendirdi ve temas kurduğu kişilerin bugün olduğu noktaya gelmemesi için birçoğuna aşı yapılması çağrısında bulundu.