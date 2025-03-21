Güneyde kızamıktan tedavi gören dört bebek hayati tehlikeyi atlattı

Kıbrıs'ın güneyindeki Makarios Hastanesi Pediatri Bölümü Direktörü Dr. Avraam Elias, Kıbrıs Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, hastanede tedavi gören kızamık hastası dört bebeğin sağlık durumunun tehlikede olmadığını söyledi.

Aynı anaokuluna giden 13,14, 16 ve 17 aylık dört bebeğin sağlık durumuyla ilgili Kıbrıs Haber Ajansı'nın sorusunu yanıtlayan Dr. Elias, “hayati tehlikeyi atlattılar” dedi.

Dr. Avraam Elias, bu arada geçenlerde hastaneye kaldırılan bakteriyel menenjit hastası altı aylık bebeğin durumunun istikrarlı ve hayati tehlikesi olmadığını belirtti.