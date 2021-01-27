Güneyde kısmi açılma

Güneyde, Covid-19 vaka sayılarına yaşanan düşüş nedeniyle salgınına karşı alınan tedbirlerde rahatlamaya gidiliyor.

Cyprus Mail’in haberine göre, rahatlamanın ilk aşaması 1-14 Şubat tarihleri arasında olacak ve iki hafta sürecek. Perakende satış yapan küçük dükkanlar, berberler, kuaförler, güzellik salonları ilk aşamaya dahil olacak aynı zamanda ilkokullar ve teknik okullar açılacak.

Özel şirketlerde ofislerde çalışanların oranı ise %25’ten %50’ye çıkarılacak. Yeniden açılacak işyerlerinde bulaşı önlemek için PCR testi yapılacak.

Bunun dışında sokağa çıkma isteyenler günde iki defa SMS ile izin almaya devam edecek.

Ayrıca uygulamadaki 21:00-05:00 sokağa çıkma yasağı devam edecek. Güneyde toplantılar ve sosyal etkinlikler yasak olmaya devam edecek. İki kişiyi geçmemek kaydıyla parklarda ve plajlarda spor yapılabilir ancak toplanmak yasak.