Güneyde ‘kapanma’ protestosu

Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin koronavirüs vakalarındaki artış üzerine açıkladığı iki haftalık tam kapanma, başlamasına saatler kala Lefkoşa'nın güneyinde protesto edildi.

İlk eylem öğle saatlerinde Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı önünde yapıldı. Kendilerini “Hristiyan Direnişçiler” olarak adlandıran bir grup, çeşitli sloganların bulunduğu pankartlar açtı ve zorunlu aşılara karşı broşürler dağıttı. Eylem olaysız tamamlandı.

Akşam saatlerinde ise Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü önünde başlayan ve resmi radyo TV kurumu RİK önünde devam eden protestoya yüzlerce kişi katıldı.

Protestocular açıklanan kısıtlama önlemlerine ve aşılamaya tepkilerini pankart ve sloganlarla gösterdi.

Kıbrıs'ın güneyinde hükümet, artan koronavirüs vakaları nedeniyle yarından itibaren yeniden kapanma kararı açıklamıştı.