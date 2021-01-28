Güneyde internet üzerinden hibrit yayıncılığa geçiliyor

Adanın kuzeyinde DVBT (dijital karasal yayın) sadece BRT üzerinden yapılırken ve TURKSAT'a bağımlı olarak uydu yayınları sürerken, güneyde internet üzerinden hibrit yayıncılığa geçiş hazırlığı başladı. Şubat ayında faaliyete geçmesi hedeflenen internet sayfası Yunanca’nın yanı sıra Türkçe ve İngilizce dillerinde de yayın yapacak.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Radyo Televizyon Kurumu’nun (RİK/PIK), “Netflix” gibi platform yayıncılığına geçmek için yoğun bir hazırlık içerisinde olduğunu, yayınların tüm kullanıcılara ücretsiz sağlanacağını yazdı.

Gazete, RİK’in “hybrid broadcast broadband TV” platformu oluşturmak için gerekli teknik çalışmaları sürdürdüğünü ve çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, platformun “RIKFLIX” ismini taşıyacağını belirtti.

RİK’in arşivinde yer alan kayıtların, televizyon programlarının, filmlerinin ve daha birçok unsurun yer alacağı platformun 2021 yılının ikinci yarısında hizmete girmesinin öngörüldüğü de vurgulandı.

İNTERNET SAYFASI TÜRKÇE DAHİL ÜÇ DİLDE

Gazete haberinin devamında, RİK’in yenilenmiş haber internet sayfasının da yayına başlamasında son aşamaya gelindiğini, “www.riknews.com” adresinden yayın yapacak olan RİK’in cep telefonu aplikasyonunun da mevcut olacağını yazdı.

Haberde, Şubat ayında faaliyete geçecek söz konusu internet sayfasının Yunanca’nın yanı sıra Türkçe ve İngilizce dillerinde de yayın yapacağı vurgulandı.