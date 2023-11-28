Güneyde ilk üniversite hastanesi kuruluyor

Güneyde ilk üniversite hastanesinin 2025 yılından itibaren hizmet vermek amacıyla kurulacağı açıklandı.

Haravgi ve diğer gazeteler, güneyde ilk üniversite hastanesinin 2025 yılında Lefkoşa’da faaliyete geçmesine ilişkin duyurunun yapıldığını yazdılar.

Gazete, “AHEPA University Hospital Cyprus” isimli hastanenin “Vivant Medical Investment PLC (VMI) tarafından, Güney Lefkoşa’da, bilindik “IMC” binasının yeniden düzenlenmesiyle yapılacağını belirtirken, hastanenin maliyetinin 80 milyon Euro olmasının beklendiğini de aktardı.