Güneyde iki maymun çiçeği vakası daha tespit edildi

Kıbrıs'ın güneyinde bu sabah, iki maymun çiçeği vakasının daha tespit edildiği açıklandı.

Güneydeki haber kaynakları, vakaların yakın zamanda yurtdışından Kıbrıs’a gelen 20 ve 30 yaşındaki iki erkek olduğunu duyurdu.

Açıklamada, söz konusu kişilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve referans hastanesi olan Lefkoşa Genel Hastanesi’ndeki özel bölümde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Bugünkü vakalarla birlikte, şu ana kadar Kıbrıs’ın güneyinde görülen maymun çiçeği vaka sayısı 3’e çıktı.