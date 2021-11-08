Güneyde Hristodoulides başkanlığa göz kırpıyor

Kıbrıslı Rum liderliği için Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ismi konuşuluyor. İktidardaki DİSİ lideri Averof Neophytou, bir anketin ardından yaptığı açıklamada, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerini tartışmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Kathimerini gazetesinde yayınlanan anket hakkında yorum yapması istenen DİSİ lideri, anketlerin yalnızca "anlık görüntüler" aldığını söyledi.

Ankete göre, Hristodoulides neredeyse her üç katılımcıdan biri tarafından yeni başkan olarak görülüyor. % 32 oy oranına ulaşan şimdiki Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis diğer adayları geride bırakıyor.



Nikos Hristodulis’i yüzde 10,9 ile DİKO lideri Nicolas Papadopoulos, yüzde 9,4 ile eski Dışişleri Bakanı Erato Kozakou Markoullis izliyor.



Neophytou yüzde 7,1, şimdiki başkan Nicos Anastasiades de % 7.2 oy alıyor.

Avukat Achilleas Demetriades ise yüzde 6,1'de kalıyor.

AKEL’in yeni genel sekreteri Stephanos Stephanou, ankete katılanların yüzde 1,2'sinin tercihi olarak dikkat çekiyor.

Kathimerini adına Insights Market Research (IMR) tarafından gerçekleştirilen ankete, tüm ilçelerden oy kullanma hakkı olan 18'den fazla 800 kişi katıldı.

“Bir sonraki cumhurbaşkanının kim olacağına inanıyorsunuz?” sorusunda, ankete katılanların yüzde 27,7'si DİSİ liderini işaret ederken, ardından yüzde 20,4'ü Hristodoulides'in yarışı kazanacağına inanıyor.



Ankete göre, bir sonraki cumhurbaşkanı olma olasılığı en yüksek üçüncü parti, yüzde 15,9 ile Papadopulos, onu yüzde 11,4 ile üçüncü dönem için aday olmayacağını söyleyen Anastasiades izliyor.