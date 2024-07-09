Güneyde hellimdeki süt kotasıyla ilgili yeni bir kararname yayınlandı

Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun, Menşe İsmi Korumalı (MİK) hellim üretiminde kullanılacak süt kotasıyla ilgili dün yeni bir kararname yayımladığı haber verildi.

Panayotu’nun süt kotasıyla ilgili yarından itibaren geçerli olacak yeni kararname yanında, sektöre yönelik mali önlemler ve teşvikler de açıkladığını yazan Haravgi ve diğer gazeteler, yeni kararnamenin hellim karışımındaki koyun-keçi sütü oranının verimli dönem olarak nitelendirilen 1 Şubat -31 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki dönemde mevcut oran olan yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılmasını öngördüğünü belirtti.

7 aylık süre zarfında ise 2023-2024 yılıyla ilgili kararnamede yer alan oranların temel olarak kalmaya devam edeceğini yazan gazete, 31 Ağustos 2024'e kadar ise kotanın yüzde 25 olarak kalacağını ifade etti.

Öte yandan kurak mevsimle ilgili iki kararname bulunduğunu da yazan gazete, bunlardan ilkinin süt kotasını yüzde 10, ikincisinin ise yüzde 19 olarak tayin ettiğini kaydetti.

Tarım Bakanı Panayotu ise açıklamasında, Tarım Bakanlığı'nın mevcut verilerini değerlendirerek bu kararnamelerin ortalaması olan yüzde 15’in yeni oran olarak belirlendiğini kaydederken, dolayısıyla kurak dönem olarak nitelendirilen 1 Eylül 2024’ten 31 Ocak 2025 tarihine kadar yeni kotanın yüzde 15 olarak saptandığı belirtildi.

Yayımlanacak yeni kararnamenin yıllık olacağını ifade eden Panayotu, bununla belirlenen ortalama kotanın yüzde 23, 2023-2024 yıllarıyla ilgili kararnamelerin ortalama kotasının ise yüzde 18 olarak belirlendiğini belirtti.

Panayotu yeni kararnameyle birlikte yüzde 5’lik bir artış olması yanı sıra sezonluk sürenin de 6 ay yerine 5 aya düşürüldüğünü kaydetti.

Panayotu bu kararnamelerin şeklinin hayvancıların tümüne yardımcı olduğunu savunurken, Kıbrıslı Rum peynir üreticileri ise kararnameye tepki gösterdi.

Haberde yarından itibaren geçerli olacak yeni kararnamenin verilen beş yıllık yeni uzatma döneminin ilk yılı için geçerli olacağı da kaydedildi.

Kıbrıslı Rum Tarım Bakanı Panayotu’nun bu yılın Ekim ayında keçi-koyun sütünün dijital ortamda kayıt altına alınmasına başlanacağını açıkladığını da yazan gazete, hedeflenen şeyin, ortaya çıkacak söz konusu oranların kararnamelerin belirlenmesinde dikkate alınması olduğunu kaydetti.

Gazete, hayvancılara yönelik teşviklerin ele alınması için 16 Temmuz’da küçükbaş ve büyükbaş hayvan besicileriyle bir toplantı yapılmasının kararlaştırıldığını da ekledi.