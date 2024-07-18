Güneyde Haziran ayı enflasyonu yüzde 3

Eurostat verilerine göre Kıbrıs’ın güneyinde Haziran ayı enflasyonu yüzde 3 olarak kayda geçti.

Alithia gazetesi, adanın güneyinde haziran ayı enflasyonunun yüzde 3 olarak kayda geçtiğini, bu oranla Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, AB ülkelerin arasında en fazla enflasyon kaydedilen ilk on ülke arasına girdiğini yazdı.

Habere göre AB bölgesinde en yüksek enflasyon yüzde 5,4’le Belçika’da kaydedildi.