Güneyde haftada 1000, kuzeyde 2 haftada 98 vaka

Serap ŞAHİN

Haravgi’nin haberine göre Kıbrıs’ın güneyinde yeni koronavirüs vakalarında haftada ortalama 1000 yeni vaka saptandığı açıklandı. Kıbrıs’ın kuzeyinde ise Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Sağlık Bakanlığı müsteşarı Deren Oygar, 2 haftada 98 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Güneyde haftada 1000 yeni koronavirüs vakası

Haravgi’nin haberine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Elizabet Konstantinu Kıbrıs’ın güneyinde haftada ortalama 1000 yeni vaka saptandığını açıkladı.

Ayrıca güneyde 4 eris varyantı vakası daha saptanırken, saptanan toplam vakaların yüzde 5’ini oluşturduğu bildirildi.





Kuzeyde 2 haftada 98 yeni koronavirüs vakası

TAK’a açıklamarda bulunan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, Kıbrıs’ın kuzeyinde son 14 günde 98 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

Oygar, bu vakalardan 2 çocuk ve 2 yetişkinin yatılı olarak tedavi edildiğini, 3 kişinin taburcu edildiğini, diğer kişinin ise durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan Covid 19’un Eris varyantının KKTC’de görülmediğini açıklandı.

Oygar, TAK’a yaptığı açıklamada aslında şu anda iki tane varyantın dolaşımda olduğunu, birinin “BA.2.86”, diğerinin ise “EG.5” yani Eris varyantı olduğunu söyledi. Derin Oygar, bunların hepsinin geçen sene Haziran ayında çıkan Omicron’un alt varyantları olduğunu kaydetti.

“Covid 19’un Eris varyantı, Kıbrıs’ın kuzeyinde görülmedi”