“Covid 19’un Eris varyantı, Kıbrıs’ın kuzeyinde görülmedi”
Sağlık Bakanlığı Covid 19’un Eris varyantının KKTC’de görülmediğini açıkladı.
A+A-
Sağlık Bakanlığı Covid 19’un Eris varyantının KKTC’de görülmediğini açıkladı.
TAK’a konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Deren Oygar, “Varyant takibi yapıyoruz.
Son 1 hafta içerisindeki tetkikler de 1-2 gün içerisinde çıkacak” dedi. Açıklamada, “Eris varyantı görülse de önlemler aynı olacak. Virüs zayıflıyor. Paniğe gerek yok. Hastaneye yatışlarda artış yok. Takipteyiz” ifadeleri kullanıldı.
Bu haber toplam 593 defa okunmuştur
Etiketler : sağlık bakanlığı, covid-19, eris varyantı