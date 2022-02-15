Güneyde gündem: Güven yaratıcı önlemler

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Nikos Anastasiadis’in Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) adı altında gündeme getirdiği önerilerin ayrıntılarının ele alınabilmesi için Ulusal Konsey’in toplanması talebinde bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun Nikos Anastasiadis’e bir mektup göndererek Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) adı altında gündeme getirdiği önerilerin ayrıntısıyla ele alınabilmesi için Ulusal Konsey’in toplanması çağrısında bulunduğunu yazdılar.

Habere göre Stefanu mektubunda, Anastasiadis’in ve diğer Rum yetkililerin sözünü ettikleri önlemlere dair bugüne kadar aldıkları tüm bilgilerin, basında çıkan çeşitli haberlerden olduğunu ifade ederek, bu kadar ciddi bir konunun Ulusal Konsey’de ele alınması gerektiğini vurguladı.

Gazete, Anastasiadis’in önümüzdeki hafta AB-Afrika Birliği Zirve Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’e gideceğini, elde edilen bilgilerin, Brüksel dönüşünde Ulusal Konsey’i toplayacağı yönünde olduğunu yazdı.

Mavroyannis Brüksel’de temaslarda bulundu: Gündem güven yaratıcı önlemler

Müzakerecisi Andreas Mavroyannis ile Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kornilios Korniliyu’nun, kısa süre önce Brüksel’e gerçekleştirdikleri ziyarette, Nikos Anastasiadis’in Avrupalı liderler ve Avrupa kurumlarının başkanlarıyla yapacağı temaslarla ilgili hazırlık yaptıkları haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Anastasiadis İçin Halı Serdiler” başlıklı haberinde, Mavroyannis ve Korniliyu’nun temel misyonunun, Brüksel’de bir araya geldikleri kurumsal yetkililere, Rum kesiminin önerilerini ve Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) esas noktasının ne olduğunu izah etmek olduğunu yazdı.

“Çok iyi bilgi edinmiş kaynaklara” dayanarak, iki diplomatın misyonunun, Rum kesiminin yaklaşımının uzantısını izah etmek olduğunu kaydeden gazete, bir diğer ifadeyle yaptırımlar ve önlemlerin kendi başlarına amaç olmadıklarını ve hedeflenen şeyin “kapalı bölge Maraş’taki oldubittilerin tersine çevrilmesi, Türkiye’nin karadaki eylemlerinin sona ermesi ve müzakerelerin yeniden başlaması olduğuna” işaret etti.

Gazete, Rum heyetin Avrupalı muhataplarına “bu hedeflere Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) gibi başka araçlarla ulaşılabiliyorsa, bunun daha iyi olduğunu izah ettiklerini” de aktardı.

Gazete elindeki bilgilere dayanarak, Mavroyannis ile Korniliyu’nun, muhataplarına “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından önerilen büyük GYÖ’lerin herkes için faydalı olabileceğini (win-win) ve oyunu değiştirebileceklerini, ayrıca hem Türkiye hem de Avrupa Birliği’nin bunları ileriye götürmek için her türlü nedene sahip olduklarını izah ettiklerini” de ifade etti.

Mavroyannis ile Korniliyu’nun temasları çerçevesinde Avrupa unsurunun Kıbrıs sorununa yönelik yardımını ele aldıklarını da yazan gazete, Mavroyannis ile Korniliyu’nun, BM Genel Sekreterinin özel danışmanının hemen atanması konusunda AB’nin desteğini istediklerini belirtti.

Rum kesiminin şu anda “gerek müzakerelerin yeniden başlaması gidişatına yönelik, gerek de kapalı bölge Maraş’taki tersine çevrilmesiyle ilgili olarak, elindeki bütün araçları kullanmaya çalıştığını” kaydeden gazete, Mavroyannis ile Korniliyu’nun temaslarının sonuçlarının tatmin edici olarak değerlendirdiğini ve Avrupa tarafından olumlu bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Gazete, bu durumun, Nikos Anastasiadis ile Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in yakın gelecekte yapacakları temasları kolaylaştıracağını da ekledi.

Neofitu, ABD’li yetkili Olson ile bir araya geldi

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Avrupa ve Avrasya Konuları Ofisi Güney Avrupa ve Kafkasya’dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Erica Olson ile bir araya geldiği belirtildi.

Alithia gazetesi görüşmede, DİSİ Uluslararası İlişkiler Sekreteri Yorgos Hacıyeorgiu ve ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Judith G. Garber’in de yer aldığını yazdı.

Gazete, DİSİ’den yapılan resmi açıklamaya dayanarak, görüşmede, Kıbrıs sorundaki gelişmelerin yanı sıra Nikos Anastasiadis ile Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in “Güven Yaratıcı Önlemler” önerisinin ele alındığını belirtti.

Habere göre açıklamada “GYÖ’lerin benimsenmesinin Kıbrıslı Türklere yönelik olumlu bir adımı teşkil edeceği böylelikle Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili üzerinde anlaşmaya varılan zeminde diyaloğun yeninden başlaması yolunun açılacağı” da ifade edildi.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, üzerinde anlaşmaya varılan çözüm zeminindeki ABD’nin net tezlerinden dolayı teşekkürlerini de sundu.