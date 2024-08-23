Güneyde gıda ürünlerinde artış
Kıbrıs’ın güneyinde bazı gıda ürünlerinde fiyat artışları olduğu belirtildi.
A+A-
Kıbrıs’ın güneyinde bazı gıda ürünlerinde fiyat artışları olduğu belirtildi.
Alithia gazetesi, taze balık, şeker, yumurta ve yağ fiyatlarında çeşitli oranlarda artış olduğunu yazdı.
Gazete, Tüketicileri Koruma Derneği’nin verilerine dayanarak taze balık fiyatlarının Temmuz ayına oranla yüzde 5.7; donmuş balıkta ve şekerde yüzde 5.2; yağda ise yüzde 3.1 arttığını belirtti.
Habere göre yumurtada ise yüzde 2.7, bisküvide yüzde 1.7 oranında artış oldu.
Bu haber toplam 232 defa okunmuştur
Etiketler : güney