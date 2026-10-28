“Basın özgürlüğüne yönelik saldırılar kabul edilemez”

İnsan Hakları Platformu, sahte diploma davasını takip eden gazetecilerin mahkeme avlusunda sözlü ve fiziksel saldırıya uğramasına tepki göstererek, olayın etkin ve tarafsız biçimde soruşturulmasını istedi.

Platform, yaptığı yazılı açıklamada, gazetecilere yönelik saldırıların yalnızca basın emekçilerinin güvenliğini değil, toplumun haber alma hakkını ve ifade özgürlüğünü de ihlal ettiğini vurguladı.

Gazetecilerin görevlerini özgürce ve güven içinde yapabilmesi gerektiğine dikkat çeken Platform, tehdit, baskı ve şiddet eylemlerinin cezasız bırakılmaması çağrısında bulundu.

Saldırıya uğrayan gazetecilerle dayanışma içinde olduklarını belirten Platform, yetkili makamları sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için gerekli adımları atmaya çağırdı.