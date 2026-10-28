Rahvancıoğlu: Okullara gerekli yatırımı yapacağız, ortaokul projemiz hazır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, Lapta İlkokulu ve Lapta Anaokulu ziyaretlerinde belediyenin eğitim harcamalarına dikkat çekti. 2025 yılında okullara yalnızca 300 bin TL harcandığını belirten Rahvancıoğlu, bölgeye yeni bir ortaokul kazandırmayı ve mevcut okulların bakım ve onarımına ayrılan kaynakları artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Turan Rahvancıoğlu, Lapta İlkokulu ve Lapta Anaokulu’nu ziyaret ederek okul yönetimleri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Rahvancıoğlu’na ziyaretlerinde CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi ve belediye meclis üyesi adayları eşlik etti. Görüşmelerde bölgedeki eğitim kurumlarının ihtiyaçları ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

“Eğitime ayrılan 2,7 milyon TL’den sadece 300 bin TL harcandı”

LAÇ Belediyesi’nin 2025 yılı kesinleşmiş hesaplarını incelediklerini belirten Rahvancıoğlu, okulların bakım ve onarımı için ayrılan 2 milyon 700 bin TL’lik ödeneğin 1 milyon 700 bin TL’sinin yıl içerisinde başka kalemlere aktarıldığını söyledi. Yaklaşık 28 milyon sterlinlik belediye bütçesine rağmen eğitim kurumlarına fiilen yalnızca 300 bin TL harcandığını ifade eden Rahvancıoğlu, bunun öğrenci başına yıllık 120 TL’ye karşılık geldiğini vurguladı.

Rahvancıoğlu, “Buna bizim dönemimizde müsaade etmeyeceğiz. Okullara gerekli yatırımı yapacağız” dedi.

“Bölgemize yeni bir ortaokul kazandıracağız”

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre LAÇ bölgesinde yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğünü, bunların bin 500’e yakınının ilkokul öğrencisi olduğunu belirten Rahvancıoğlu, bu yıl beşinci sınıflardan 275 öğrencinin mezun olacağını söyledi. Eğitimcilerle yaptıkları değerlendirmeler sonucunda yeni bir ortaokula ihtiyaç bulunduğunu tespit ettiklerini kaydeden Rahvancıoğlu, bu doğrultuda ortaokul projesini hazırladıklarını açıkladı.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin LAÇ’ın yaklaşık yarısı büyüklüğündeki bütçeyle iki ilkokul ve bir okul öncesi eğitim kurumu hayata geçirdiğine dikkat çeken Rahvancıoğlu, LAÇ’ın da bu yatırımları gerçekleştirebilecek mali güce sahip olduğunu belirtti. Rahvancıoğlu, yeni ortaokul projesinin yanı sıra mevcut okulların fiziki koşullarını iyileştireceklerini ve bakım-onarım bütçesini artıracaklarını ifade etti.

Kişi: Yerel yönetimlerdeki başarı tesadüf değil

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi ise CTP’nin yönettiği belediyelerdeki çalışmalara değinerek, yerel yönetimlerde elde edilen başarıların temelinde iyi yönetim, mali disiplin ve icraat anlayışının bulunduğunu söyledi.

Gazimağusa Belediyesi’nin borçlarını kapatarak yatırım yapabilir duruma geldiğini belirten Kişi, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve Dikmen Belediyesi’nin çalışmalarını da örnek gösterdi. Kişi, CTP’li belediyelerin ortaya koyduğu yönetim anlayışının LAÇ’ta da uygulanabileceğini belirterek, yerel yönetimlerde mali kaynakların doğru kullanılmasıyla hizmet ve yatırımların hayata geçirilebileceğini ifade etti.