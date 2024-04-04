Güneyde enflasyon AB ortalamasının altında
Kıbrıs'ın güneyinde geçen yıl mart ayında 6.1 olan yıllık enflasyonun, bu yıl yüzde 1.6’ya düştüğü belirtildi.
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Kıbrıs'ın güneyinde geçen yıl mart ayında 6.1 olan yıllık enflasyonun, bu yıl yüzde 1.6’ya düştüğü belirtildi.
Avrupa İstatistik Ofisinin verilerine göre adanın güneyindeki yıllık enflasyon, yüzde 6.1 olan Mart 2023’e kıyasla Mart 2024’te yüzde 1.6’ya düştü.
Fileleftheros gazetesi güneydeki yıllık enflasyonun şubat ayında ise yüzde 2.1 şeklinde olduğunu belirtti.
Habere göre güneydeki Mart ayındaki enflasyon rakamlarının, AB ortalamasının da altında bulunuyor.
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