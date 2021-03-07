Güneyde endişlere rağmen 'açılıma' sürecek

Kıbrıs Haber Ajansı (KHA) Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiades ve Bilim Teknik Komitesi, pozitif vakaların ve son günlerde hastanelerdeki hasta sayısının artması nedeniyle Kıbrıs’taki epidemiyolojik durumu değerlendirmek üzere önümüzdeki hafta salı günü önemli bir toplantı yapacağını yazdı.



Habere göre, şu an için 16 Mart’a kadar restoranların açılması ve orta eğitimdeki tüm öğrencilerin okullarına geri dönmelerinde bir sorun görünmüyor.



Ancak kararların, vaka sayısı ve kamu hastanelerindeki baskı nedeniyle gelecek hafta değerlendirileceği ifade edildi.



Uzmanların Anastasiades’e epidemiyolojik durum hakkında bilgi vereceği belirtilirken, durumda daha fazla bozulma olmazsa 16 Mart’tan sonrası için de daha fazla rahatlama önerisi yapabilecekleri aktarıldı.



Haberde, güneyde son günlerde pozitif vakaların artmasından dolayı endişeler olmasına rağmen sıkı sağlık protokolleri esasında restoranların 16 Mart’ta açılacağını yazıldı.



Ajansın kaynaklarına göre , günlük vakaların ve hastanede tedavilerin artması halinde restoranların açılması kararının geri alma konusu da masada olacak.



Aynı kaynaklara göre epidemiyologlar, %40 %45’e ulaşan aşılama daha da artarsa ay sonuna kadar küçük adımlar atılmasında ısrar ediyorlar.



Bu süre içerisinde Kıbrıs Bakanlık Komitesi’nin pazartesi günü bir toplantı yaparak restoranların yeniden açılması konusunu ve faaliyetlerini inceleyecekleri belirtildi.



Kıbrıs Üniversitesi Pediatri ve Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Covıd-19 Danışma Komitesi üyesi Maria Koliou, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA), insanların rahatlamayı, tedbirleri ihlal etmek için bir fırsat olarak görmeleri halinde, Kıbrıs’ta üçüncü bir Covıd-19 dalgası olacağı uyarısında bulundu ve aşılanma artana kadar vakaları düşük düzeyde tutmanın bir yarış olacağını söyledi.



Öğrenciler arasında vakaların artmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Koliou, endişesini dile getirdi, belki de şu anki artışın mutasyondan dolayı olduğuna işaret etti.



Britanya’daki mutasyonun Kıbrıs’ta da bulunması konusunda da Koliou, bunun genç yaştaki kişilerde de arttığını gösterdiğini kaydetti.