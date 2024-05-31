Güneyde en çok ölüm dolaşım bozukluğundan

Kıbrıs’ın güneyinde 2022’de gerçekleşen ölümlerin (yerli ve ziyaretçi) yüzde 1,6 oranında artarak 2021’deki 7 bin 336’dan 7 bin 404’e yükseldiği bildirildi.

Alithia’nın İstatistik Dairesi tarafından dün açıklanan verilere dayandırdığı habere göre bahse konu dönemde ölenlerin yüzde 52,3’ü erkek ve yüzde 47,7’si kadın.

En çok ölüme sebep olan hastalık yüzde 28,5 ile dolaşım bozukluğu oldu. Onu, yüzde 24,0 ile neoplazma (tümör), yüzde 9,5 ile solunum sistemi, yüzde 7,6 ile endokrin bezleri, beslenme ve metabolizma hastalıkları, yüzde 4,7 ile de travmalar ve dış sebepli zehirlenmeler izledi.