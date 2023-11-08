Güneyde elektrik fiyatlarında artış

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Yeorgios Papanastasiu, “Economist” tarafından organize edilen “19’uncu Υıllık Kıbrıs Zirvesi” etkinliğinde yaptığı konuşmada, elektrik fiyatlarının artacağını açıkladı.

Haravgi gazetesine göre Enerji Bakanı Papanastasiu, 2024 yılında 500 milyon Euro değerinde öngörülen emisyon yükü nedeniyle elektrik ücretlerinin artacağını ifade etti.

Papanastasiu açıklamasında ayrıca, Kıbrıs'ın önemli doğal gaz rezervlerinin bulunduğunu ancak gerekli alt yapılarının olmaması nedeniyle bunları kullanamadığına da dikkati çekti.