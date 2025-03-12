Güneyde Ekim 2024'te inşaat izinleri %25,6 azaldı

Kıbrıs'ın güneyinde Kıbrıs İstatistik Servisi, CyStat’ın açıkladığı verilere göre, Ekim 2023'te 632 olan inşaat izni, Ekim 2024’te 470'e düştü.

Verilere göre, toplam değeri 177,8 milyon avroyu bulan inşaat izinleri, toplam 147 bin metrekarelik bir alana verildi. Bu izinlerle 790 konutun inşa edilmesi bekleniyor.

Ocak-Ekim 2024 döneminde toplam 5.955 adet inşaat ruhsatı verildi. 2023 yılının aynı döneminde verilen 5.906 adet izne kıyasla %0,8 oranında artış oldu.

Bu izinlerin toplam değeri %4,3 artarken kapsadığı toplam alan %6,4 büyüdü. Konut sayısı %6,5 arttı.