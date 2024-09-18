Güneyde doğum oranı düşüklüğü endişe yaratıyor

Kıbrıs’ın güneyindeki doğum oranının 2023 yılında yüzde 1.2’ye düştüğü belirtildi.

Alithia gazetesi, nüfus sorununun incelenmesi amacıyla Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’nde kurulan Ad Hoc Komitesi’nin dün gerçekleştirilen toplantısına ilişkin habere yer verdi.

Habere göre toplantıda sunulan verilerde, 2023 yılında doğum oranın yüzde 1.2’ye düştüğü ayrıca 20-25 yıl içerisinde Kıbrıslı Rumların nüfusunun yarıya ineceği de belirtildi.

Toplantıda düşük doğum oranıyla ilgili endişelerin de dile getirildiğini yazan gazete, 2022 yılında yüzde 2.1 olması gereken doğum oranının ise 1.37 şeklinde kaydedildiğini belirtti.

Habere göre toplantı sonrasında açıklamada bulunan DİSİ Milletvekili Prodromos Alambritis, toplantıda sunulan verilere atıfta bulunarak, son 25 yılda nüfusun değiştirilmesi konusunda verilerin altında kaldıklarını ifade etti.

Alambritis, nüfüsun yüzde 17.2’sinin 65 yaş üzeri, yüzde 15.4’nün ise 15 yaş altı olduğuna da dikkati çekti.

Ad Hoc Komite Başkanı Linos Papayiannis toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, nüfus konusunu ele alan ilgili birimin ocak ayından bu yana son şeklini almaya çalıştığını belirtti.

Kıbrıslı Rumların nüfusunun ileriki yıllarda yarıya ineceğine dair tehlikeyle ilgili soru üzerine Papayiannis, birçok bölge için büyük tehlikenin söz konusu olduğunu, çok sayıda- bunların yasa dışı olduğu anlamına gelmeksizin- yabancı uyruklunun da bulunduğuna dikkati çekti.

Papayiannis, Lefkoşa, Limasol ve Baf’ta 40’tan fazla bölgede, Kıbrıslı Rumların azınlık haline gelmesi tehlikesinin bulunduğunu da ifade etti.

DİKO Milletvekili Pavlos Milonas yaptığı açıklamada, doğum oranı düşüklüğü konusunun önüne geçilmesi amacıyla gençlere teşvik verilmesi gerektiğini söyledi.

DİPA Milletvekili Alekos Trifonidis ise, durumların artık sınıra dayandığını belirterek, hükümetin müdahalelerinin, sorunun göğüslenmesi açısından tatmin edici olmadığını da ifade etti.