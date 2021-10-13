Güneyde doğan beş çocuktan biri yabancı

Kıbrıs’ın güneyinde 2015 yılından bu yana, doğan her 5 çocuktan birinin yabancı olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in açıklamasına dayanarak 2015 yılından bu yana doğan her 5 çocuktan birinin yabancı olduğu bu rakamın ise 14 bin 913 olduğunu yazdı.

Habere göre Nuris, aynı dönem için 73 bin 399 doğumun gerçekleştiğini, 53 bin 915’nin (yüzde 73,5) Kıbrıslı Rumlar, 4 bin 571’nin (yüzde 6,2) Kıbrıslı Türkler ve geriye kalan 14 bin 913’nün (yüzde 20,3) yabancılarla ilgili olduğunu ifade etti.